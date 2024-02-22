A Murano ne fanno oggetti di arte

Home / Soluzioni Cruciverba / A Murano ne fanno oggetti di arte

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'A Murano ne fanno oggetti di arte' è 'Vetro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VETRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "A Murano ne fanno oggetti di arte" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "A Murano ne fanno oggetti di arte". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Vetro? A Murano, famosa per la sua tradizione artigianale, si realizzano splendidi manufatti utilizzando un materiale versatile e luminoso. Questo materiale, plasmato con abilità dai maestri vetrai, dà origine a creazioni che combinano estetica e funzionalità, arricchendo ambienti e collezioni. La lavorazione del vetro richiede maestria e cura, trasformando il materiale in pezzi unici e preziosi. La sua trasparenza e brillantezza sono caratteristiche distintive che ne fanno un simbolo dell'arte italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

A Murano ne fanno oggetti di arte nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Vetro

Quando la definizione "A Murano ne fanno oggetti di arte" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "A Murano ne fanno oggetti di arte" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Vetro:

V Venezia E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "A Murano ne fanno oggetti di arte" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il materiale delle fiabesche scarpette di CenerentolaVi si conservano marmellate e confettureLo lavorano a MuranoSe ne fanno maschereNe fanno parte anche oche e gallineI Cinesi ne fanno spaghettiSe ne fanno pipe di pregioNe fanno largo uso gli istituti di bellezza