Comune fiore da davanzale vivacemente colorato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune fiore da davanzale vivacemente colorato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GERANIO

Significato/Curiosità : Comune fiore da davanzale vivacemente colorato

Il "geranio" è un comune fiore da davanzale noto per i suoi vivaci colori e la popolarità nei giardini domestici. Le varietà di gerani sfoggiano una vasta gamma di tonalità, tra cui rosso, rosa, arancione e bianco, portando una spruzzata di colore e vitalità agli spazi esterni. Questi fiori sono ampiamente coltivati grazie alla loro resistenza e facilità di cura, rendendoli ideali per giardinieri principianti e esperti. Oltre alla loro bellezza ornamentale, i gerani emettono spesso un profumo sottile e piacevole. Con la loro natura robusta e la varietà di colori, i gerani sono un elemento distintivo dell'arte del giardinaggio.

