Il fiore che ha dato il nome a una posizione yoga

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il fiore che ha dato il nome a una posizione yoga' è 'Loto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOTO

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Perché la soluzione è Loto? Il loto è un fiore acquatico che simboleggia purezza e rinascita. La sua forma e il suo modo di sbocciare ispirano molte pratiche spirituali e religiose, rappresentando l'illuminazione. La posizione di yoga chiamata appunto loto si ispira a questa immagine, richiedendo agli praticanti di sedersi con le gambe incrociate e le mani appoggiate sulle ginocchia. Questa posizione favorisce la concentrazione e il rilassamento, facilitando il percorso interiore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fiore che ha dato il nome a una posizione yoga". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il fiore che ha dato il nome a una posizione yoga nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Loto

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il fiore che ha dato il nome a una posizione yoga" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fiore che ha dato il nome a una posizione yoga" conferma che la soluzione 'Loto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Loto

L Livorno O Otranto T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fiore che ha dato il nome a una posizione yoga" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Loto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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