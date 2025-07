Con la sua essenza si curano le irritazioni della pelle nei cruciverba: la soluzione è Geranio

GERANIO

Curiosità e Significato di Geranio

Perché la soluzione è Geranio? Il geranio è una pianta aromatica nota per le sue proprietà lenitive e rinfrescanti sulla pelle. La sua essenza viene spesso utilizzata in prodotti naturali per alleviare irritazioni, arrossamenti e piccole ferite. Ricco di oli essenziali, il geranio favorisce il benessere cutaneo e dona un profumo fresco e floreale. Un alleato naturale per prendersi cura della pelle in modo delicato e efficace.

Come si scrive la soluzione Geranio

G Genova

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

O Otranto

