PARAPETTO

Curiosità e Significato di Parapetto

Hai risolto il cruciverba con Parapetto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Parapetto.

Perché la soluzione è Parapetto? Il parapetto è la barriera o il muro basso che si trova sul bordo di un balcone, una terrazza o una finestra, pensato per garantire sicurezza e prevenire cadute. Può essere realizzato in diversi materiali come metallo, vetro o pietra, e spesso decorato per abbellire l’ambiente esterno. È un elemento fondamentale per vivere con tranquillità gli spazi all’aperto sopraelevati.

Come si scrive la soluzione Parapetto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il davanzale del balcone", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

