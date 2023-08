Grande coalizione oppure Governo di larghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande coalizione oppure Governo di larghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : INTESE

Significato/Curiosita : Grande coalizione oppure governo di larghe

Progetto di riferimento. una grande coalizione (dal tedesco: große koalition), in italia nota anche col nome di governo di larghe intese, è un governo di coalizione... Sovrani; le intese invece sono atti interni dell'ordinamento stipulati tra lo stato, sovrano, e le confessioni che invece non lo sono. l'intesa pertanto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

