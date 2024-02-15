Larghe di vita

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Larghe di vita' è 'Obese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OBESE

Perché la soluzione è Obese? La parola obesa si riferisce a una condizione caratterizzata da un eccesso di massa corporea, spesso associata a problemi di salute come diabete e ipertensione. Questa voce si collega strettamente a una lunga durata di vita, poiché studi indicano che le persone obese possono vivere meno rispetto a chi mantiene un peso stabile e sano. La relazione tra obesità e longevità evidenzia l'importanza di uno stile di vita equilibrato e di una corretta alimentazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Larghe di vita". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Larghe di vita nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Obese

Per risolvere la definizione "Larghe di vita", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Larghe di vita" conferma che la soluzione 'Obese' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Obese

O Otranto B Bologna E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Larghe di vita" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Obese' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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