La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Patti accordi' è 'Intese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INTESE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 6 lettere Intese: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Intese? Gli accordi o patti accordi sono intese tra due o più persone o gruppi, in cui si stabiliscono condizioni e impegni condivisi. Sono fondamentali per definire relazioni chiare e rispettose, come contratti o trattative. Concludendo, le intese rappresentano un modo per creare collaborazione e fiducia, garantendo che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Patti armoniciOsserva i patti convenutiAvvocati esperti in stesura di accordi tra le partiLa scienza degli accordiIl suo Regno firmò i patti Lateranensi

I Imola

N Napoli

T Torino

E Empoli

S Savona

E Empoli

