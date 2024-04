La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ferite larghe profonde. SQUARCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Con Passione di Gesù si intendono gli eventi subiti da Gesù nei suoi ultimi giorni di vita, culminati con la sua morte in croce. Insieme all'Incarnazione e alle successive Risurrezione e Ascensione, costituisce uno dei misteri centrali del cristianesimo. Gli avvenimenti della Passione vengono celebrati dai cristiani di tutto il mondo nella "Settimana Santa", ossia la settimana che precede la Pasqua. Le "narrazioni della Passione", in latino Passio, hanno origine dai Vangeli. L'uso sottende la radice etimologica, dal verbo latino patior, "patire" inteso come "soffrire". In seguito, il termine si è esteso per indicare il racconto del ...

squarci m pl

plurale di squarcio

Voce verbale

squarci

seconda persona singolare dell'indicativo presente di squarciare prima persona singolare del congiuntivo presente di squarciare seconda persona singolare del congiuntivo presente di squarciare terza persona singolare del congiuntivo presente di squarciare terza persona singolare dell'imperativo di squarciare

Sillabazione

squàr | ci

Etimologia / Derivazione

vedi squarciare