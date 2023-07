Guerra tra Israele e una coalizione araba del 1973 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Guerra tra Israele e una coalizione araba del 1973. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KIPPUR

Significato/Curiosita : Guerra tra israele e una coalizione araba del 1973

Dal 6 al 25 ottobre 1973 tra una coalizione araba, composta principalmente da egitto e siria, e israele. il conflitto, quarta guerra arabo-israeliana, ebbe... La guerra del kippur o guerra dello yom kippur (in arabo , arb oktober o , arb tishrin; in ebraico , milhemet yom... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 4 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Guerra tra Israele e una coalizione araba del 1973 : guerra; israele; coalizione; araba; 1973; Si affronta in guerra ; Aereo da guerra ; Cimitero dei Caduti di guerra ; Si aprono entrando in guerra ; Erano di guerra in un film con Matthew Broderick; Il movimento che portò alla formazione dello Stato d israele ; Un celebre giudice biblico d israele ; israele nelle sigle olimpiche; L Oriente con israele e Siria; In israele con Viv; Grande coalizione o governo di larghe; Una forma di coalizione tra imprese; Era araba in un programma TV con Moana Pozzi; Antica dinastia araba di Spagna; Una famosa araba ; Introdusse in Europa la numerazione araba ; La scienza araba che significa riduzione; Una nota canzone di Patty Pravo del 1973 ; Un album di F. De André del 1973 : Storia di un __; Celebre successo di Mia Martini del 1973 ; Film del 1973 con Steve McQueen e Dustin Hoffman; Erano American in un film di George Lucas del 1973 ;

Cerca altre Definizioni