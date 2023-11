La definizione e la soluzione di: Oppure ossia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OV - OVVERO

Significato/Curiosita : Oppure ossia

L'altitudine è la distanza verticale di un oggetto dal livello del mare, ossia l'altezza sul livello del mare, o altezza assoluta, una delle tre coordinate... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 5 novembre 2023

