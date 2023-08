È simile alla teina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È simile alla teina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAFFEINA

Significato/Curiosita : E simile alla teina

Meglio nota come caffeina o teina, è un alcaloide naturale presente nelle piante di caffè, cacao, tè, cola, guaranà e mate e nelle bevande da esse ottenute... La caffeina fu isolata dai chicchi di caffè nel 1819 dal chimico tedesco friedlieb ferdinand runge che la chiamò "kaffein" - da cui derivò 'caffeina' in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

