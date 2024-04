La Soluzione ♚ Lo è anche la teina La definizione e la soluzione di 9 lettere: Lo è anche la teina. ALCALOIDE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su lo e anche la teina: Gli alcaloidi sono una serie di composti organici contenenti azoto, biogenici (cioè di origine biologica, più spesso di origine vegetale), principalmente eterociclici. Per lo più con le proprietà di una base debole ma anche alcuni composti neutri e persino alcuni debolmente acidi. Altre Definizioni con alcaloide; anche; teina; È detto anche baribal; È detto anche gichero; Il dissoluto scrittore chiamato anche il divino marchese; È simile alla teina; Cerca altre soluzioni cruciverba

ALCALOIDE

La risposta verificata di 9 lettere per risolvere 'Lo è anche la teina' è.