La Soluzione ♚ È simile al mastino

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MOLOSSO

Curiosità su E simile al mastino: "cane 'e presa", "molosso italiano", "cane mastino", "cane corso", poi attorno alla metà degli anni '60, venne stabilita la denominazione di "mastino napoletano"... Il Molosso (in greco antico: ss; in latino Canis epiroticus) era una razza canina ora estinta diffusa nell'Europa meridionale durante l'Antichità (ca. VIII secolo a.C.) per tramite del popolo dei Molossi d'Epiro che si ritiene possa essere stato il progenitore di tutti i cani molossoidi diffusisi nelle aree europee bagnate dal Mediterraneo. Fedele raffigurazione della razza si ritiene possa essere il "Jennings Dog", statua romana esposta al British Museum; copie si trovano anche nella Galleria degli Uffizi di Firenze e nel Museo Pio-Clementino (Sala degli Animali) dei Musei Vaticani. Nella mitologia greca, Molosso è il nome dal ...

