Carlo il celebre romanziere di La ragazza di Bube - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Carlo il celebre romanziere di La ragazza di Bube. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASSOLA

Significato/Curiosita : Carlo il celebre romanziere di la ragazza di bube

Disambiguazione – se stai cercando altre personalità, vedi carlo cassola (disambigua). carlo cassola (roma, 17 marzo 1917 – montecarlo, 29 gennaio 1987) è stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

