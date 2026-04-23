Carlo Gadda scrittore del 900

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Carlo Gadda scrittore del 900' è 'Emilio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMILIO

Perché la soluzione è Emilio? Emilio rappresenta uno dei personaggi più complessi e affascinanti creati da Carlo Gadda, scrittore del Novecento noto per la sua capacità di analizzare profondamente le psicologie e le atmosfere della società italiana. La sua figura incarna le tensioni e le contraddizioni di un’epoca di cambiamenti e crisi, riflettendo i temi principali del suo autore. La presenza di Emilio nel romanzo contribuisce a sottolineare le sfumature della condizione umana e le complessità delle relazioni interpersonali descritte dallo scrittore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Carlo Gadda scrittore del 900". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Carlo Gadda scrittore del 900 nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Emilio

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Emilio

E Empoli M Milano I Imola L Livorno I Imola O Otranto

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