Uno dei grotteschi personaggi milanesi di Carlo Emilio Gadda

Anna Gallo | 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Uno dei grotteschi personaggi milanesi di Carlo Emilio Gadda' è 'Adalgisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ADALGISA

Perché la soluzione è Adalgisa? Adalgisa è uno dei personaggi più caratteristici e grotteschi della narrativa di Carlo Emilio Gadda, figura che incarna le contraddizioni e le sfumature della società milanese dell’epoca. Con le sue peculiarità e il suo modo di essere, riflette le tensioni e le complessità di un ambiente urbano spesso descritto in modo satirico e ironico. La sua presenza nel romanzo contribuisce a creare un quadro vivido e inquietante della realtà che Gadda intende rappresentare.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Uno dei grotteschi personaggi milanesi di Carlo Emilio Gadda". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Uno dei grotteschi personaggi milanesi di Carlo Emilio Gadda nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Adalgisa

In presenza della definizione "Uno dei grotteschi personaggi milanesi di Carlo Emilio Gadda", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Uno dei grotteschi personaggi milanesi di Carlo Emilio Gadda" conferma che la soluzione 'Adalgisa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Adalgisa

A Ancona
D Domodossola
A Ancona
L Livorno
G Genova
I Imola
S Savona
A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Uno dei grotteschi personaggi milanesi di Carlo Emilio Gadda" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Adalgisa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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