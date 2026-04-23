La grande vittoria di Carlo Martello sugli Arabi nel 732

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La grande vittoria di Carlo Martello sugli Arabi nel 732' è 'Poitiers'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: POITIERS

Perché la soluzione è Poitiers? La battaglia di Poitiers rappresenta un momento cruciale nella storia europea, segnando la vittoria di Carlo Martello sugli eserciti arabi nel 732. Questo evento ha impedito l'espansione musulmana in Europa occidentale, rafforzando la posizione dei Franchi e consolidando il loro potere. La vittoria ha anche contribuito a preservare la cultura cristiana e le tradizioni europee, influenzando il corso degli eventi successivi. La battaglia di Poitiers rimane un simbolo di resistenza e determinazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La grande vittoria di Carlo Martello sugli Arabi nel 732". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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La grande vittoria di Carlo Martello sugli Arabi nel 732 nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Poitiers

Se la definizione "La grande vittoria di Carlo Martello sugli Arabi nel 732" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La grande vittoria di Carlo Martello sugli Arabi nel 732" conferma che la soluzione 'Poitiers' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Poitiers

P Padova O Otranto I Imola T Torino I Imola E Empoli R Roma S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La grande vittoria di Carlo Martello sugli Arabi nel 732" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Poitiers' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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