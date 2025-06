Carlo l autore del romanzo La ragazza di Bube nei cruciverba: la soluzione è Cassola

CASSOLA

Curiosità e Significato di "Cassola"

La soluzione Cassola di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cassola per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cassola? Carlo Cassola è un autore italiano noto per il suo romanzo La ragazza di Bube, pubblicato nel 1960. Questo libro racconta una storia profonda e commovente, esplorando temi di amore, libertà e le difficoltà del dopoguerra in Italia. La sua scrittura riesce a catturare le emozioni e le esperienze dei personaggi, rendendo l'opera un classico della letteratura italiana.

Come si scrive la soluzione Cassola

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

