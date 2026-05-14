Un celebre corridoio di Montecitorio

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Un celebre corridoio di Montecitorio' è 'Transatlantico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRANSATLANTICO

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Perché la soluzione è Transatlantico? Il Transatlantico di Montecitorio è un celebre corridoio storico che collega diverse sale del palazzo, consentendo il passaggio tra gli ambienti istituzionali. La sua importanza sta nella funzione di collegamento tra le stanze deputate alle discussioni e alle decisioni politiche, rendendo il percorso simbolico e funzionale. Questo spazio rappresenta un punto di incontro e di confronto tra i rappresentanti, mantenendo un ruolo centrale nel contesto delle attività parlamentari. La sua architettura e il suo valore storico lo rendono un simbolo della storia politica italiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un celebre corridoio di Montecitorio". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Un celebre corridoio di Montecitorio nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Transatlantico

Quando la definizione "Un celebre corridoio di Montecitorio" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un celebre corridoio di Montecitorio" conferma che la soluzione 'Transatlantico' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Transatlantico

T Torino R Roma A Ancona N Napoli S Savona A Ancona T Torino L Livorno A Ancona N Napoli T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un celebre corridoio di Montecitorio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Transatlantico' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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