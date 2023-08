I Vigili che gestiscono il traffico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Vigili che gestiscono il traffico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : URBANI

Significato/Curiosita : I vigili che gestiscono il traffico

in svizzera e romania, invece, gestiscono la prostituzione, il traffico di droga, l'edilizia, centri benessere e il riciclaggio di denaro, investendolo... Titolo. aldo urbani (1896-1973) – generale italiano di squadra aerea andrea urbani (1711-1798) – pittore e scenografo italiano carlo urbani (1956-2003)... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

