La definizione e la soluzione di 5 lettere: La azionano i Vigili del Fuoco. POMPA

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Una pompa è una macchina idraulica che sfrutta organi meccanici in movimento rotatorio o rettilineo alternativo per sollevare o comunque spostare e eventualmente raccogliere materiale fluido. Una pompa opera in ambiente chiuso, tra un condotto di aspirazione e uno di mandata. Nelle pompe dinamiche (turbomacchine operatrici) il flusso è continuo (stazionario), mentre nelle volumetriche è discontinuo (instazionario). Si intende normalmente per pompa il dispositivo usato per spostare liquidi, mentre si designa solitamente come compressore il dispositivo destinato allo spostamento di fluidi gassosi.

pompa ( approfondimento) f sing(pl.: pompe)

(idraulica) (meccanica) (tecnologia) (ingegneria) macchina idraulica operatrice impiegata per la movimentazione di liquidi dispositivo che usa energia meccanica per spostare liquidi o gas distributore di carburante pompa di benzina cerimonie funerarie pompe funebri (gergale) leccata di pene (biologia) (biochimica) pompa protonica, proteina di membrana in grado di spostare protoni attraverso la membrana di una cellula o di un suo compartimento

Sillabazione

póm | pa

Pronuncia

IPA: /'pompa/

Etimologia / Derivazione

(macchina idraulica) dal francese pompe

dal francese (solennità)dal latino pumpa

Sinonimi

fasto, lusso, magnificenza, ricchezza, sfarzo, sfoggio, sontuosità

boria, esibizione, ostentazione, vanagloria

fastosità, gala, grandiosità, splendore, mostra, solennità, cerimonia

( senso figurato ) sfoggio, superbia, vanità,

sfoggio, superbia, vanità, (nell’antica Roma) processione solenne.

processione solenne. gonfiatoio, gonfiatore

(di carburante) distributore, stazione di servizio

distributore, stazione di servizio (gergale) fellazione

Contrari

essenzialità, povertà, semplicità, sobrietà, naturalezza, modestia

Parole derivate

(idraulica) autopompa, elettropompa, motopompa, pompare, pompaggio, pomposo

Termini correlati