Gestiscono gli ospedali in un territorio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gestiscono gli ospedali in un territorio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ASL

Significato/Curiosita : Gestiscono gli ospedali in un territorio

Facilmente costretto e si ritrova in balia del loro fidato difensore, dris, che è spietato e violento. dushane e sully gestiscono la zona residenziale insieme... Pubblico del servizio sanitario regionale in italia asl – codice iso 639-3 della lingua asilulu asl – targa automobilistica di aschersleben-stassfurt (germania)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gestiscono gli ospedali in un territorio : gestiscono; ospedali; territorio; I Vigili che gestiscono il traffico; gestiscono la sanità in un territorio; gestiscono profumati negozi; gestiscono la sanità; gestiscono la sanità di un territorio; Un unità ospedali era per le emergenze: soccorso; Hanno un ingresso prioritario negli ospedali ; Settori ospedali eri; Altro nome degli ospedali ; Una divisione ospedali era; Porzioni di territorio ; Svolge il servizio sanitario sul territorio sigla; Incursione in territorio nemico; Il territorio di una provincia del sud Lombardia; Città russa capoluogo del territorio dell Altaj;

Cerca altre Definizioni