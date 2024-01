La definizione e la soluzione di: La scienza dei piani regolatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Attualmente sostituito dal piano urbanistico generale (pug). solitamente i piani regolatori comunali riguardavano soprattutto le grandi città: cagliari (piano...

L'urbanistica è una disciplina che studia il territorio, antropizzato e non, e ha come scopo la progettazione dello spazio urbano e la pianificazione organica delle modificazioni del territorio incluso nella città o collegato con essa. Estensivamente l'urbanistica comprende anche tutti gli aspetti gestionali, di tutela, programmativi e normativi dell'assetto territoriale e in particolare delle infrastrutture e dell'attività edificatoria.

Italiano

Aggettivo, forma flessa

urbanistica f sing

femminile di urbanistico

Sostantivo

urbanistica ( approfondimento) f sing (pl.: urbanistiche)

(arte) (architettura) (tecnologia) disciplina che si occupa delle proprietà degli insediamenti umani e dei metodi per progettarli

Sillabazione

ur | ba | nì | sti | ca

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

da urbanistico

Termini correlati