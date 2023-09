Gestiscono negozi di cancelleria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gestiscono negozi di cancelleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARTOLAI

Significato/Curiosita : Gestiscono negozi di cancelleria

L'acquisto di tutti i beni di consumo ad uso della gestione ordinaria dell'ente; per esempio si includono tutti gli acquisti di cancelleria, materiale... Categorie associate a questa corporazione, insieme a merciai, ceraioli e cartolai. i pittori si associarono all'arte dei medici e speziali agli inizi del... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

