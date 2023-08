Il rito che ricorda e celebra il fresco defunto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rito che ricorda e celebra il fresco defunto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FUNERALE

Significato/Curiosita : Il rito che ricorda e celebra il fresco defunto

Citazioni sul funerale wikizionario contiene il lemma di dizionario «funerale» wikimedia commons contiene immagini o altri file sui funerali i funerali civili...

Altre risposte alla domanda : Il rito che ricorda e celebra il fresco defunto : rito; ricorda; celebra; fresco; defunto; Quella di cozze è un piatto saporito ; Stridore frutto dell attrito tra parti metalliche; Anagramma di estuario che rima con prurito ; Relativo a un sacro rito ; Autori di battute e motti di spirito ; Noto gioco di carte di cui ricorda re la posizione; Lo Stato ricorda to nella famosa canzone Sweet Home; Il veleno che ricorda Seveso; Nome femminile che ricorda il capoluogo toscano; La via per questa città ricorda san Paolo; Si celebra no osservando il cerimoniale; Il 30 giugno si celebra no i primi della chiesa; celebra tivi commemorativi; Canto celebra tivo; Si celebra con raccoglimento; Vende al litro un prodotto fresco tutti i giorni; Affrescò la Cappella Sistina; L affrescò Giotto; Antico vaso greco per mantenere fresco il vino; Un tessuto fresco ; Il trentesimo giorno dalla scomparsa di un defunto ; Le ultime volontà del defunto ; Succede al defunto ; Cerimonia per salutare il defunto ; Iscrizione in ricordo di un defunto ;

