Parola di fresco conio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parola di fresco conio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : NEOLOGISMO

Significato/Curiosita : Parola di fresco conio

Avevano coniato il quarto di dinar (rub), introdotto anche in sicilia, in cui però esso fu chiamato tarì (lett. "fresco" [di conio]). nel novembre 2014 lo... Un neologismo (termine della lingua italiana derivato dal francese néologisme, a sua volta dal composto greco -, neos-logos, 'nuova parola'),... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Parola di fresco conio : parola; fresco; conio; parola imitativa di uno starnuto; La parola del gatto; Due continenti in una parola ; Coerenza di parola ; Si ripetono nella parola ; Pronunciare una parola spiccandone le sillabe; La pronuncia distinta delle sillabe di una parola ; Il gigantesco affresco di Michelangelo nella cappella Paolina in Vaticano; Il rito che ricorda e celebra il fresco defunto; Vende al litro un prodotto fresco tutti i giorni; Affrescò la Cappella Sistina; L affrescò Giotto; Antico vaso greco per mantenere fresco il vino; Un tessuto fresco ; Parola di nuovo conio ; Lo zirconio ; La santa di Iconio discepola di san Paolo; Metallo da conio ; Metallo simile allo zirconio ; conio : Ionio = cella : __;

Cerca altre Definizioni