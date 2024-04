La Soluzione ♚ Non più fresco La definizione e la soluzione di 7 lettere: Non più fresco. STANTIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non piu fresco: Anna Stante (Torino, 26 agosto 1967) è un'attrice italiana. Aggettivo Significato e Curiosità su: Anna Stante (Torino, 26 agosto 1967) è un'attrice italiana. stantio m che ha perso la freschezza, l'odore, il sapore originario Sillabazione stan | tì | o Etimologia / Derivazione da stante, participio presente del verbo italiano stare Sinonimi (di alimento) ammuffito, andato a male, avariato, deteriorato, guasto, passato,, raffermo, rancido, rinsecchito, vizzo

ammuffito, andato a male, avariato, deteriorato, guasto, passato,, raffermo, rancido, rinsecchito, vizzo (senso figurato) anacronistico, antiquato, disusato, out, fuori moda, invecchiato, sorpassato, superato, vecchio Contrari (di alimento) appena fatto, fragrante, fresco, giovane, gradevole

appena fatto, fragrante, fresco, giovane, gradevole (senso figurato) aggiornato, d’attualità, nuovo, recente, originale,



Contrari (di alimento) fresco, fragrante

fresco, fragrante (senso figurato) (di ideale) attuale, giovane, nuovo Altre Definizioni con stantio; fresco; Anagramma di stonati che rima con zio; Parola di fresco conio; Il rito che ricorda e celebra il fresco defunto; Cerca altre soluzioni cruciverba

STANTIO

La risposta verificata di 7 lettere per risolvere 'Non più fresco' è STANTIO.