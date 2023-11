La definizione e la soluzione di: Si celebra in chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : RITO - MESSA - FUNZIONE

Significato/Curiosita : Si celebra in chiesa

Nei confronti dei cristiani. venerata come santa dalla chiesa cattolica, il suo culto si celebra il 30 gennaio. secondo una passio leggendaria la diaconessa... Un rito, un rituale, o una cerimonia indica ogni atto, o insieme di atti, che viene eseguito secondo norme codificate. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si celebra in chiesa : celebra; chiesa; Il rito che ricorda e celebra il fresco defunto; Si celebra con raccoglimento; Si celebra secondo la liturgia; celebra la Messa; Si celebra il 18 gennaio; Un dottore della chiesa ; La Dalla chiesa della tivù; Gli appartenenti alla chiesa cristiana del settimo giorno; Un Dottore della chiesa spagnolo; Importante chiesa cittadina;

