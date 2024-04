La Soluzione ♚ Un rito preserale in certi bar La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un rito preserale in certi bar. APERICENA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un rito preserale in certi bar: L'apericena (parola macedonia nata dalla fusione di aperitivo e cena) è un neologismo che identifica un aperitivo effettuato come sostituto della cena o prima di essa, consistente nell'assunzione di stuzzichini dal gusto salato o dolce come salatini o tartare o assaggi di piatti e pietanze che si consumano solitamente nella modalità del buffet in ristoranti o locali notturni nell'orario serale della stessa.Per la Treccani il lemma apericena è sia maschile che femminile (a preferenza), quindi sono corrette ambo le dizioni ("un apericena" o "un'apericena"). Sostantivo Significato e Curiosità su: L'apericena (parola macedonia nata dalla fusione di aperitivo e cena) è un neologismo che identifica un aperitivo effettuato come sostituto della cena o prima di essa, consistente nell'assunzione di stuzzichini dal gusto salato o dolce come salatini o tartare o assaggi di piatti e pietanze che si consumano solitamente nella modalità del buffet in ristoranti o locali notturni nell'orario serale della stessa.Per la Treccani il lemma apericena è sia maschile che femminile (a preferenza), quindi sono corrette ambo le dizioni ("un apericena" o "un'apericena"). apericena ( approfondimento) m e f sing (neologismo) assortimento di piccoli antipasti preparatori per la cena, tipico di alcune feste serali Sillabazione a | pe | ri | cè | na Pronuncia Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Etimologia / Derivazione dalla contrazione di aperitivo e da cena Altre Definizioni con apericena; rito; preserale; certi; Cambiano il rito in ritiro; Si svolge secondo il rito; Un angolo riservato di certi locali; Affligge certi cani randagi; Bernoccoluto come certi bastoni; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Un rito preserale in certi bar

APERICENA

