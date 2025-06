Il premio letterario che ci ricorda Venezia nei cruciverba: la soluzione è Campiello

CAMPIELLO

Curiosità e Significato di "Campiello"

Campiello

Il Campiello è un prestigioso premio letterario italiano che celebra le opere di narrativa in lingua italiana, con un particolare focus su quelle che emergono per originalità e qualità. Istituito nel 1962 dalla Fondazione Campiello, questo riconoscimento si distingue non solo per il suo legame con la cultura veneta, ma anche per il modo in cui coinvolge il pubblico nella scelta del vincitore attraverso il voto popolare. Così, il Campiello non è solo un premio, ma una vera e propria festa della letteratura, che ricorda

Come si scrive la soluzione Campiello

C Como

A Ancona

M Milano

P Padova

I Imola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

