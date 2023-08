La trave di sostegno per la fila di botti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La trave di sostegno per la fila di botti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALASTRA

Significato/Curiosità : La trave di sostegno per la fila di botti

La "calastra" è una trave di sostegno utilizzata per sostenere e stabilizzare una fila di botti durante il processo di invecchiamento del vino in cantine e cantine vinicole. Questa pratica tradizionale è particolarmente comune nelle regioni vinicole, dove le botti vengono allineate lungo le pareti delle cantine per permettere al vino di sviluppare i suoi aromi unici nel corso del tempo. La calastra sostiene il peso delle botti sovrapposte, aiutando a prevenire rotture o cedimenti. Questo elemento è un simbolo dell'arte e della scienza dell'enologia, evidenziando l'importanza della cura e della precisione nel processo di produzione del vino.

Altre risposte alla domanda : La trave di sostegno per la fila di botti : trave; sostegno; fila; botti; Attrave rsato da una scossa elettrica fulminato; Valle trentina attrave rsata dal Brenta; Come un azienda che produce extrave rgini; Colpi di trave di legno o metallo; Lo stato USA con trave rse City e Mackinac Island; Punti di sostegno ; Fu di sostegno alla ricostruzione europea del dopoguerra; sostegno morale o materiale aiuto; sostegno per bracieri; La struttura di sostegno ; Gli si deve l invenzione del fonografo e della lampadina a fila mento; L arnese a molla dei fila telici; Una lunga e ravvicinata fila ; Avvolgimento del fila to da un rocchetto all altro; Sfila re l ordito o la trama da un tessuto; La Vespucci musa e modella del botti celli; Il Carlo che in TV fu Enrico botti ni in Cuore; Formato per botti glie di vino da 27 litri; Giubbetto imbotti to maschile usato nel medioevo; botti e barili;

Cerca altre Definizioni