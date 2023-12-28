Apparecchi ortopedici di sostegno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Apparecchi ortopedici di sostegno' è 'Tutori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TUTORI

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Perché la soluzione è Tutori? I tutori sono apparecchi ortopedici di sostegno progettati per immobilizzare o stabilizzare parti del corpo, favorendo il recupero muscolare o articolare. Sono realizzati con materiali variabili, come plastica, tessuto o metallo, adattandosi alle esigenze del paziente. Utilizzati in caso di fratture, distorsioni o post-operatorio, offrono supporto e protezione durante la guarigione. La loro funzione principale è prevenire ulteriori danni e favorire la corretta riparazione dei tessuti coinvolti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Apparecchi ortopedici di sostegno". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Apparecchi ortopedici di sostegno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Tutori

Per risolvere la definizione "Apparecchi ortopedici di sostegno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Apparecchi ortopedici di sostegno" conferma che la soluzione 'Tutori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Tutori

T Torino U Udine T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Apparecchi ortopedici di sostegno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tutori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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