Finestrino con spesso davanti una fila - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finestrino con spesso davanti una fila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPORTELLO

Significato/Curiosita : Finestrino con spesso davanti una fila

Lo sportello automatico, o cassa bancaria automatica e anche sportello automatico di banca, è il sistema per il prelievo automatico di denaro contante dal proprio conto corrente bancario o postale attraverso l'uso di una carta di debito nei distributori collegati in rete telematica, anche fuori dagli orari di lavoro degli istituti di credito e in località diverse dalla sede della banca presso cui si intrattiene il rapporto di conto corrente. Lo sportello automatico viene anche spesso indicato con l'acronimo di uso internazionale ATM (dall'inglese automated teller machine). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

