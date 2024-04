La Soluzione ♚ La trave di equilibrio La definizione e la soluzione di 4 lettere: La trave di equilibrio. ASSE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La trave di equilibrio: Sostantivo Significato e Curiosità su asse ( approfondimento) m sing (pl.: assi) (falegnameria) piano di legno lungo ma alquanto piccolo in larghezza, di poca grossezza, ottenuto tagliando il tronco di un albero per la sua lunghezza porta quell'asse sul ponteggio (numismatica) moneta in uso nell'antica Roma dal valore di 1/4 di sesterzio (approssimativamente € 1,5) linea immaginaria o segmento di retta con caratteristiche particolari nei diversi ambiti asse ottico (per estensione) direzione di raccordo spostarsi lungo l'asse Torino-Venezia (senso figurato) uno tra i diversi elementi strutturato in modo pressoché completo teso a costituire un "tessuto" unitario: una categoria o una delle parti di tutte le categorie (diritto) , (economia) complesso delle proprietà di un individuo o di una persona non giuridica l'asse ereditario era cospicuo (meccanica) , (tecnologia) , (ingegneria) componente di una macchina che, simile ad una sbarra o ad un cilindro allungato, unisce pezzi girevoli con finalità di sostegno ferramenta cilindrica che forma l'ossatura della pala timone e passa attraverso la losca (architettura) linea ideale che passa per il centro di un edificio e delle sue varie parti (aeronautica) ciascuna delle linee immaginarie che attraversano il centro di gravità di un aeromobile Sillabazione às | se Pronuncia IPA: /'asse/ Etimologia / Derivazione (tavola) dal latino assis

dal latino (retta) dal latino axis Sinonimi tavola, tavolato, tavolone, pancone, barra, stanga

linea

( matematica ) , ( geometria ) retta

, retta (meccanica) barra, sbarra, cilindro, stanga

barra, sbarra, cilindro, stanga (di una ruota di veicolo) assale, sala

assale, sala (anatomia) epistrofeo Parole derivate assale, semiasse, asse mondiale Alterati (diminutivo) assicella Proverbi e modi di dire asse stradale

asse ecclesiastico

mantenere l'equilibrio dell'asse globale: tutti gli interventi diplomatici e non, di politica estera e non Altre Definizioni con asse; trave; equilibrio; Una chiave universale; Cane da caccia dalla forma allungata; L uccelletto in una popolare canzone di Baglioni; Può emetterlo una trave; La trave di sostegno per la fila di botti; Si perde agitandosi ma non è l equilibrio; Equilibrio instabile; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a La trave di equilibrio

ASSE

A

S

S

E

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'La trave di equilibrio' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.