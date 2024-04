La Soluzione ♚ Allungare la fila La definizione e la soluzione di 9 lettere: Allungare la fila. ACCODARSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Allungare la fila: Il Gran Premio del Giappone 2008 è stata la sedicesima prova del campionato mondiale di Formula 1 2008. La gara, corsa domenica 12 ottobre sul Circuito del Fuji, è stata vinta dallo spagnolo Fernando Alonso su Renault, al ventunesimo successo in carriera. Alonso ha preceduto all'arrivo il polacco Robert Kubica su BMW Sauber ed il finlandese Kimi Räikkönen su Ferrari. Verbo Transitivo Significato e Curiosità su: Il Gran Premio del Giappone 2008 è stata la sedicesima prova del campionato mondiale di Formula 1 2008. La gara, corsa domenica 12 ottobre sul Circuito del Fuji, è stata vinta dallo spagnolo Fernando Alonso su Renault, al ventunesimo successo in carriera. Alonso ha preceduto all'arrivo il polacco Robert Kubica su BMW Sauber ed il finlandese Kimi Räikkönen su Ferrari. seguire (vai alla coniugazione) andare dietro a qualcuno o a qualcosa. (senso figurato) intraprendere e conseguire. seguire la strada corretta, la via giusta (per estensione) (senso figurato) prestare cure mediche attenersi ad una o più indicazioni mediche per prevenire l'ipertensione arteriosa occorre seguire una dieta ricca di magnesio e potassio (cereali, frutta, verdura, agrumi) Sillabazione se | guì | re Pronuncia IPA: /se'gwire/ Etimologia / Derivazione Dal latino volgare *sequire, infinito presente attivo di *sequio, trasformazione del latino sequor, dal proto-italico *sekor, dal proto-indoeuropeo *séketor, derivato dalla radice *sek- ("seguire"). Citazione Sinonimi andare dietro, accompagnare, scortare, inseguire, rincorrere, pedinare, tallonare, accodarsi,

andare dietro, tener dietro

( senso figurato ) stare alle calcagna

stare alle calcagna procedere lungo, andare nella direzione, andare nel verso

( senso figurato ) controllare, sorvegliare

controllare, sorvegliare (con lo sguardo, l’attenzione, la partecipazione) ascoltare, far attenzione, dar retta, badare; assistere; capire, comprendere

ascoltare, far attenzione, dar retta, badare; assistere; capire, comprendere ( senso figurato ) (un esempio, un consiglio, un metodo) accettare, accogliere, abbracciare, aderire, obbedire, osservare, praticare, professare, uniformarsi, attenersi, conformarsi

accettare, accogliere, abbracciare, aderire, obbedire, osservare, praticare, professare, uniformarsi, attenersi, conformarsi ( senso figurato ) tenersi al corrente, aggiornarsi, frequentare, studiare

tenersi al corrente, aggiornarsi, frequentare, studiare venire dopo

continuare, proseguire

nascere, derivare, conseguire, venire di conseguenza

(senso figurato) "sostenere" Contrari venire prima, precedere, antecedere Parole derivate conseguire, inseguire, perseguire, proseguire, seguimento, perseguire, seguitore, susseguire, susseguirsi Altre Definizioni con accodarsi; allungare; fila; Mettersi in fila; Allungare un arto; Il selz per allungare il whisky; Sono pari in fila; Si fa mettendosi in fila; Finestrino con spesso davanti una fila; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Allungare la fila

ACCODARSI

