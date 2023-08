Sfocia vicino a Lignano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfocia vicino a Lignano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TAGLIAMENTO

Significato/Curiosità : Sfocia vicino a Lignano

Il "Tagliamento" è un fiume che scorre attraverso il nord-est dell'Italia, sfociando nel Mare Adriatico vicino a Lignano Sabbiadoro. Il fiume è noto per il suo corso tortuoso e per la sua importanza ecologica, poiché attraversa una varietà di paesaggi naturali, tra cui foreste, pianure e zone umide. Il Tagliamento è anche un importante corso d'acqua per la regione e ha un ruolo fondamentale nel drenaggio e nell'irrigazione agricola. Questo fiume ha una lunga storia e ha influenzato le comunità locali e la loro economia per secoli, oltre a essere un habitat cruciale per la fauna selvatica.

