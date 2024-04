La Soluzione ♚ Sfocia vicino a Taormina

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALCANTARA

Curiosità su Sfocia vicino a taormina: Monte mojo e alle falde dell'etna sul fiume alcantara che sfocia nel mar ionio a taormina. la nascita ufficiale della città di mojo si ebbe nel 1602... Thiago Alcántara do Nascimento, meglio noto come Thiago Alcántara o semplicemente come Thiago (in spagnolo: ['tjao]; in portoghese: [ti'agu]) (San Pietro Vernotico, 11 aprile 1991), è un calciatore brasiliano con cittadinanza italiana naturalizzato spagnolo, centrocampista del Liverpool. Con 36 trofei conquistati, è uno dei dieci giocatori più titolati della storia del calcio.

