La Soluzione ♚ Sfocia nel mar Adriatico tra Caorle e Lignano

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Sfocia nel mar Adriatico tra Caorle e Lignano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TAGLIAMENTO

Curiosità su Sfocia nel mar adriatico tra caorle e lignano: sforza nel mar adriatico tra calore e lignano" Il Tagliamento (Tiliment in friulano standard, Tilimint nel friulano occidentale, Tuliment, Taiament, Tiument, Timent e Tuement nelle altre varianti locali del friulano, Tagiamento o Tajamento in veneto, Tilment in sloveno, Dülmende antico nome tedesco) è il più importante fiume del Friuli-Venezia Giulia con una lunghezza di 170 km ed un bacino fluviale ampio quasi 3000 km²; considerato l'unico dell'intero arco alpino ed uno dei pochi in Europa a conservare l'originaria morfologia a canali intrecciati, per questa caratteristica di elevata qualità idromorfologica, nonché per l'unicità dell'ecosistema fluviale nel suo complesso, viene anche ...

