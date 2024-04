La definizione e la soluzione di 6 lettere: Sfocia nel Po vicino a Valenza. TANARO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Ungherese

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il Tànaro (Tana in brigasco, Tòn-no in ormeasco, Tânar, Tan o Tani in piemontese, Tànau, Tànaru, o Tànau in ligure, Tànnôu in genovese) è il secondo fiume per lunghezza del Piemonte dopo il Po, del quale è anche principale affluente di destra.È uno dei maggiori fiumi d'Italia: sesto per lunghezza (276 o 290 km) dopo Po, Adige, Tevere, Adda e Oglio, e quarto per ampiezza del bacino idrografico (8.175 km²) dopo Po, Tevere e Adige. Possedendo la più lunga asta fluviale d'Italia, la quale misura oltre 700 km tra la sorgente del torrente Negrone (ramo sorgentizio del Tanaro) e la foce del fiume Po nell'Adriatico, il Tanaro andrebbe ...

tanár (pl.: tanárok)

(professione) insegnante di sesso maschile

Sillabazione

ta | nár

Pronuncia

IPA: /'tnar/ Ascolta la pronuncia :

Etimologia / Derivazione

dal tanít "insegnare" + suffisso -ár

Termini correlati

tanárno: insegnante di sesso femminile

Iperonimi

hivatás