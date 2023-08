Ricevere con l antenna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ricevere con l antenna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPTARE

Significato/Curiosità : Ricevere con l antenna

"Captare" si riferisce all'azione di ricevere segnali, informazioni o sensazioni attraverso un'antenna, un dispositivo o i sensi. Nel contesto delle comunicazioni, l'atto di captare implica ricevere segnali e trasmissioni radio, televisive o digitali da fonti esterne. Ad esempio, un televisore può captare i segnali televisivi per mostrare immagini e suoni sullo schermo. Tuttavia, il termine può essere esteso anche a contesti più ampi, come catturare sfumature emotive o percepire intuizioni. Captare richiede un'attenzione sensibile e una capacità di interpretare e comprendere ciò che è trasmesso, sia nel mondo fisico che in quello emotivo.

