La Soluzione ♚ Pronti a ricevere i semi La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ARATI .

Aarti (in devanagari: , traslitterato anche come Arati o Arti) è un nome proprio di persona hindi e marathi femminile.

