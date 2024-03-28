Stendono la mano per ricevere

SOLUZIONE: MENDICANTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stendono la mano per ricevere" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stendono la mano per ricevere". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Mendicanti? Le persone che chiedono aiuto o carità spesso tendono la mano per ricevere qualcosa da chi può offrire. Sono chiamate mendicanti e rappresentano coloro che si affidano alla generosità degli altri per soddisfare bisogni fondamentali. La loro richiesta di assistenza si manifesta attraverso un gesto di apertura e fiducia, sperando di ottenere quanto necessario per vivere dignitosamente.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Stendono la mano per ricevere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stendono la mano per ricevere" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Mendicanti:

M Milano E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola C Como A Ancona N Napoli T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stendono la mano per ricevere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

