Intercettare per mezzo di un antenna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intercettare per mezzo di un antenna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAPTARE

Significato/Curiosita : Intercettare per mezzo di un antenna

Mcdonnel-douglas. il sistema era in grado di intercettare diversi tipi di comunicazioni, a seconda del mezzo utilizzato (ad esempio via radio, via satellite... All'interno che sulle punte, per preservarlo dal freddo, e mobili, per meglio captare i suoni della foresta, rispetto a quelle di altre razze. le zampe grandi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 2 ottobre 2023

