Porto peschereccio della Croazia - Cruciverba

Soluzione 4 lettere : ZARA

Significato/Curiosita : Porto peschereccio della croazia

Il porto di termoli (iii classe), è un porto passeggeri, peschereccio e turistico per diporto del mar adriatico, situato nel comune di termoli in provincia... Significati, vedi zara (disambigua). disambiguazione – "iader" rimanda qui. se stai cercando il nome di persona, vedi jader. zara (afi: /'ara/; in croato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

