MAZARA DEL VALLO

Curiosità e Significato di Mazara Del Vallo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 14 lettere Mazara Del Vallo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Mazara Del Vallo? Mazara del Vallo è un importante porto peschereccio situato a sud di Marsala, in Sicilia. Rinomata per la sua tradizione marinara e la pesca, questa città offre un vivace porto dove si svolge l’attività di pescatori locali e commerciali. Un luogo che unisce storia, cultura e economia legate al mare, rappresentando un punto di riferimento cruciale per la pesca mediterranea.

Come si scrive la soluzione Mazara Del Vallo

M Milano

A Ancona

Z Zara

A Ancona

R Roma

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O O E N M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OMENTO" OMENTO

