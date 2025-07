Regione divisa tra Croazia e Montenegro nei cruciverba: la soluzione è Dalmazia

DALMAZIA

Curiosità e Significato di Dalmazia

La soluzione Dalmazia di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Dalmazia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Dalmazia? La Dalmazia è una regione storica e geografica lungo la costa adriatica, che si estende tra Croazia e Montenegro. Nota per le sue acque cristalline, le città antiche e il ricco patrimonio culturale, la Dalmazia ha avuto un ruolo importante nelle vicende della regione. Oggi rappresenta una delle mete più affascinanti dell’Adriatico, unendo storia, mare e tradizioni.

Come si scrive la soluzione Dalmazia

Hai davanti la definizione "Regione divisa tra Croazia e Montenegro" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

M Milano

A Ancona

Z Zara

I Imola

A Ancona

