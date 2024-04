La Soluzione ♚ Diffusa catena spagnola di negozi di abbigliamento

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZARA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Diffusa catena spagnola di negozi di abbigliamento: (busdongo, 28 marzo 1936) è un imprenditore spagnolo, fondatore della catena internazionale di negozi di abbigliamento inditex s.a. secondo forbes, al 23 luglio... Zara (AFI: /'ara/; in croato Zadar; in serbo , Zadar; in ungherese Zára; in dalmatico: Jadera) è una città della Croazia che si trova nella Dalmazia centrale lungo il Medio Adriatico. Si affaccia sulle isole di Ugliano e Pasmano, dalle quali è separata dallo stretto di Zara. Capitale storica della Dalmazia, pur essendo stata da tempo superata da Spalato per numero di residenti, conta 75 082 abitanti. Fondata nel IX secolo a.C. dai Liburni, una tribù illirica, divenne prima municipio romano con il nome Iadera e poi colonia romana probabilmente già sotto Cesare. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente e la distruzione di ...

Altre Definizioni con zara; diffusa; catena; spagnola; negozi; abbigliamento;