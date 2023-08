Un noto detto: tolto il dente tolto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un noto detto: tolto il dente tolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IL DOLORE

Significato/Curiosita : Un noto detto: tolto il dente tolto

Descrissero lo stendardo, il mantello e il sigillo. due secoli dopo, charles white scrisse del mantello, dello stendardo, della barba, del dente e dell'impronta... Danno tissutale potenziale o in atto». nel senso comune dolore è sinonimo di sofferenza. il dolore non è solamente un fenomeno sensoriale, ma è la composizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

