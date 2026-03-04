Il cetaceo con un lungo dente aguzzo

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il cetaceo con un lungo dente aguzzo" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il cetaceo con un lungo dente aguzzo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Narvalo? Il narvalo è un mammifero marino noto per il suo caratteristico lungo dente a spirale che si estende dalla fronte. Questo animale vive nelle acque artiche e subartiche, adattandosi alle fredde temperature dell’ambiente. La sua struttura unica gli permette di comunicare e di esplorare il mondo sottomarino attraverso i suoni che emette. La presenza del narvalo rappresenta un simbolo di mistero e di bellezza tra le creature marine. È un esempio di come la natura crei forme sorprendenti.

Se la definizione "Il cetaceo con un lungo dente aguzzo" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il cetaceo con un lungo dente aguzzo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il cetaceo con un lungo dente aguzzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

